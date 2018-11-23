ترامب ممتدحا نفسه فى عيد الشكر: صنعت فارقا هائلا فى البلاد

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل، أمس الخميس، بعدة تصريحات خلال الاحتفال بـ"عيد الشكر"، إذ امتدح نفسه، وذلك عند سؤاله عن الشيء الذي يود تقديم الشكر إليه، ليرد مؤكدًا أنه "شاكر لنفسه"، كما وجه انتقادات عنيفة للقضاء الأمريكي، وألمح لاعتزامه زيارة أفغانستان.

وخلال الاحتفال بعيد الشكر، أجاب ترامب عن سؤال بشأن "أكثر شيء هو شاكر له"، قائلاً: "أنا ممتن لوجود أسرة رائعة معي ولأنني نجحت في إحداث فرق هائل في هذا البلد"، مضيفا: "لقد صنعت فرقا كبيرا في البلاد. هذا البلد أقوى بكثير مما كان عليه عندما توليت منصبي، ويمكنكم ملاحظة هذا الفرق"، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارىة.

وألمح ترامب، خلال حديثه عبر الهاتف مع الجنود الأمريكيين، إلى أنه يخطط لزيارة أفغانستان، حيث أبلغ أحد جنرالات سلاح الجو الأمريكي في أفغانستان، قائلا: "ربما أراك هناك"، في خطوة ستمثل أول زيارة له كقائد أعلى للقوات الأمريكية في منطقة حرب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وحول ما إذا كان لديه تصور عن موعد رحلته الأولى إلى أفغانستان أو الشرق الأوسط، قال ترامب: "لا أستطيع أن أخبركم، أنتم آخر من يمكن أن أبلغكم (الصحفيين)".

وجدد ترامب هجومه على القضاء، متهما إياه بجعل البلاد "غير آمنة" بسبب خلاف مرير بين الجانبين حول طالبي اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ترامب للصحفيين إنه أجاز استخدام القوة المميتة على الحدود، محذرا من أن بلاده قد تغلق الحدود بأكملها إذا خرج الوضع على الحدود "عن السيطرة"، كما شدد الأمن على الحدود، حيث أمر بإرسال عدة آلاف من الجنود إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لتقديم الدعم اللوجستي.

وعلى حدود المكسيك، احتشد مئات من المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى حول نقطة عبور تسودها أجواء التوتر على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، حيث تسببت إجراءات الأمن المشددة في اصطفاف طوابير طويلة من الراغبين في حضور تجمعات بمناسبة "عيد الشكر" على الجانب الآخر من الحدود.

وانطلق المهاجرون لا يحملون سوى متعلقات بسيطة، وكثيرون منهم يسحبون أطفالا في محاولة للعبور من مدينة تيخوانا المكسيكية الحدودية. ويتكدس في ملعب بيسبول بالمدينة الآن نحو 6 آلاف مهاجر كانوا قد تدفقوا من أنحاء المكسيك في الأسابيع الأخيرة.

ووصل المهاجرون إلى معبر شابارال الحدودي المواجه لمدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقالوا إنهم "سينتظرون بالموقع إلى أن يتمكنوا من التقدم بطلبات اللجوء، رغم تشديد الولايات المتحدة للإجراءات على الحدود"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

من جانبها، قالت السلطات في تيخوانا: "إن المهاجرين قد ينتظرون لما يصل إلى ستة أشهر قبل أن يتمكنوا من الحصول على موعد لاستئناف مساعيهم للحصول على اللجوء بالولايات المتحدة".