الحكومة الألمانية تحقق انفراجة في خطط رقمنة المدارس

تمكن الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، من التوصل إلى حل وسط مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر في البرلمان (بوندستاج) بشأن خطط إجراء تعديل دستوري لتعزيز رقمنة المدارس في ألمانيا.

وذكرت مصادر في الائتلاف الحاكم ببرلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الجمعة، أن البرلمان بإمكانه الآن إقرار التعديل الدستوري قبيل الاحتفالات بعيد الميلاد (الكريسماس).

وفي حال الموافقة على هذا التعديل ستحصل الولايات والمحليات على دعم بالمليارات من الحكومة الاتحادية لتنفيذ خطة رقمنة المدارس.