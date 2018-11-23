رئيس الوزراء العراقي: الدولة تقوم بواجبها بشكل تام لمواجهة أزمة السيول

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الدولة تقوم بواجبها بشكل تام لمواجهة أزمة السيول.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم جراء السيول التي ضربت عددا من مناطق البلاد.

وشهدت العديد من المناطق في العراق منذ ليلة أمس هطول أمطار غزيرة؛ الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في محافظة صلاح الدين.

وطالب عبد المهدي، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، الحكومات المحلية والوزارات بالاستنفار لإنقاذ المواطنين ومساعدتهم والاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية وتعويض الخسائر البشرية والمادية بعد حصرها من قبل الجهات المعنية، إضافة إلى إصلاح وفتح الطرق المتضررة.