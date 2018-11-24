توقعات بتولي رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي تشكيل الحكومة السويدية

قال رئيس البرلمان السويدي اليوم الجمعة، إنه سوف يقترح اسم ستيفان لوفين زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي كرئيس جديد للوزراء، مشيرا إلى أن البرلمان سيصوت على الاقتراح في أوائل كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وأضاف رئيس البرلمان أندرياس نورلين أنه سوف يقدم هذا الاقتراح في الثالث من الشهر المقبل ، وسيتم إجراء تصويت بالثقة بعد ذلك ببضعة أيام.

وقال نورلين للصحفيين في البرلمان "يجب أن تمضي العملية قدما".

وأفاد نورلين بأنه قبل الترشيح في الثالث من كانون أول /ديسمبر، يجب أن يبلغ لوفين رئيس البرلمان بأسماء الأحزاب التي سوف تكون ضمن الآئتلاف الحكومي .

وتشاور رئيس البرلمان أمس الخميس مع قادة الأحزاب بعد أن قالت رئيسة حزب الوسط آني لوف إنها تخلت عن محاولتها لتشكيل الحكومة. وكانت ثالث رئيسة حزب تقوم بمحاولة لتشكيل الحكومة منذ أيلول/سبتمبر.

وتمخضت الانتخابات العامة في السويد التي انعقدت في التاسع من ايلول /سبتمبر عن حالة من الجمود السياسي بين التحالفين السياسيين الرئيسيين في البلاد، بقيادة الحزبين الديمقراطي الاجتماعي والمحافظين. ولا يتمتع أي من الكتلتين بأغلبية في المجلس التشريعي المؤلف من 349 مقعدًا، ما يعقد عملية تشكيل حكومة جديدة.

يشار إلى أن لوفين يرأس حكومة تسيير أعمال بعد أن خسر تصويتا إلزاميا على الثقة في أواخر ايلول /سبتمبر.