زعيم المتمردين بجمهورية إفريقيا الوسطى يشكو من انتهاك حقوقه

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شكا زعيم ميليشيا جمهورية إفريقيا الوسطى أمام المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة من أن حقوقه قد انتهكت.

وقال ألفريد يكاتوم، المعروف أيضا باسم الكولونيل رومبوت، في المحكمة الكائنة في لاهاي إنه تعرض للتعذيب والإيذاء أثناء اعتقاله في بلاده.

كان يكاتوم زعيما في فصيل بجماعة متمردة مناهضة للبالاكا معظمه من المسيحيين ، وقاتل هذا الفصيل ميليشيا سيليكا وغالبيتها من المسلمين عبر المستعمرة الفرنسية سابقا.

وغادر يكاتوم العاصمة بانجي مطلع الأسبوع في طائرة مستأجرة وتوجه إلى لاهاي بعدما ألقت القوات المسلحة القبض عليه قبل أسبوعين.

وقال محاميه في المحكمة الجنائية الدولية: "لقد تعرض للضرب بالكلاشينكوف .. بمؤخرة البندقية "، مضيفا أن موكله احتجز لمدة شهر بدون السماح له بالتحدث لمحام.

وفي أول جلسة استماع أمام المحكمة، لا يتحتم على يكاتوم الرد على المزاعم الموجهة له.

ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن شرعية القضية المرفوعة ضده في وقت مبكر من العام المقبل.