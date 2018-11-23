تكتل رئيس وزراء سريلانكا المخلوع يثبت تمتعه بالأغلبية البرلمانية

لجأ حزب رئيس الوزراء المخلوع، رانيل ويكريمسينجه، وحلفاؤه في البرلمان إلى تصويت، اليوم الجمعة، لاثبات أنه يتمتع بالأغلبية البرلمانية، مما يقوض مزاعم مجموعات أخرى داخل المجلس بعكس ذلك.

وتم إجراء التصويت لاختيار أعضاء لجنة معنية باتخاذ قرارا بشأن الاعمال اليومية في البرلمان، لكن قدم فرصة لحزب ويكريمسينجه وهؤلاء الذين يؤيدونه لاظهار قوتهم.

وكان 121 عضوا صوتوا مع ويكريمسينجه لصالح تعيين اللجنة، مما يظهر أن حزبه وحلفاءه مازالوا يحتفظون بأغلبية في البرلمان المكون من 225 مقعدا.

وقاطع حزب "تحالف حرية الشعب المتحد" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، الذي تم تعيينه مؤخرا ماهيندا راجاباكسا، والذي يزعم أنه يحظى بدعم أكثر من 113 عضوا في البرلمان التصويت، وانصرف أعضاؤه خارج قاعة البرلمان، مما يعني أنه ليس هناك أي تصويت ضد هذا الاجراء.