«بوتين» يعقد اجتماعا موسعا لمجلس رئاسة الدولة الروسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا موسعا لمجلس رئاسة الدولة الروسي، تنفيذا لمرسومه الصادر في شهر مايو الماضي، والذي يحدد الأهداف الرئيسية لروسيا وأهدافها الاستراتيجية حتى عام 2024.