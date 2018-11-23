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«بوتين» يعقد اجتماعا موسعا لمجلس رئاسة الدولة الروسي

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 23 نوفمبر 2018 - 6:08 ص | آخر تحديث : الجمعة 23 نوفمبر 2018 - 6:08 ص

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا موسعا لمجلس رئاسة الدولة الروسي، تنفيذا لمرسومه الصادر في شهر مايو الماضي، والذي يحدد الأهداف الرئيسية لروسيا وأهدافها الاستراتيجية حتى عام 2024.


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