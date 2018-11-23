خبير اقتصادي: البنك المركزي البريطاني قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع

أعرب الخبير الاقتصادي البريطاني، مايكل ساوندرز، عن اعتقاده أن البنك المركزي البريطاني ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المعدل الذي تشهده الأسواق في الوقت الراهن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ساوندرز، وهو عضو لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي، قوله إن القدرات الاقتصادية الفائضة قد استنفدت، وعلى فرضية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يجري بشكل سلس، فإنه من المرجع أن تتراكم الضغوط التضخمية بوتيرة أسرع مما يتصور المسؤولون، بحسب التوقعات التي صدرت مؤخرا.

وأضاف: "اعتقادي الشخصي أنه بالنظر إلى افتراضاتنا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن ضغوط القدرة سوف تتراكم بشكل أسرع من تصوراتنا بحسب تقريرنا الأخير حول معدلات التضخم، مما يعزز الضغوط التصاعدية فيما يتعلق بزيادة الرواتب".

وأردف قائلا: "في هذه الحالة، سوف نحتاج، على الأرجح، إلى العودة إلى موقف محايد بشكل أسرع مما يشير إليه منحنى العائد الحالي".

وذكرت "بلومبرج" أن ساوندرز يعتبر أكثر الأعضاء تشددا في لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي البريطاني، وكان أول من سعى إلى قيام البنك برفع أسعار الفائدة مرتين منذ عام 2017.