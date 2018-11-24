السبت 24 نوفمبر 2018 12:50 ص القاهرة القاهرة 17.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟

النتـائـج تصويت

كازاخستان: جولة مفاوضات جديدة من مشاورات التسوية في سوريا ستعقد كما هو مخطط لها

أستانا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 23 نوفمبر 2018 - 11:37 م | آخر تحديث : الجمعة 23 نوفمبر 2018 - 11:37 م

قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف إن جولة المفاوضات الـ 11 من مشاورات أستانا بشأن التسوية السلمية في سوريا، ستعقد كما هو مخطط لها، يومي 28 و 29 نوفمبر الجاري.

وأكد عبد الرحمانوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، على مواصلة تعزيز وقف الأعمال القتالية واحترام الهدنة، وعقد الاجتماع السادس القادم لفريق العمل المعني بتبادل السجناء ومسائل أخرى.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون قائمة المشاركين تقليدية، وهى البلدان الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، والمراقبون (الأمم المتحدة والأردن)، وأيضا الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك