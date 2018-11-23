تركيا تفرض حظرا على سفر عضوين بحزب يساري لحضور مؤتمر بألمانيا

صادرت السلطات التركية، اليوم الجمعة، جوازات سفر عضوين بحزب الخضر اليساري في البلاد بمطار أتاتورك بإسطنبول، ومنعتهما من السفر إلى ألمانيا، وفقا لمتحدث باسم الحزب.

وقال نائب رئيس حزب الخضر اليساري، ناجي سونماس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد أوقفتنا الشرطة في إدارة الجوازات في وقت مبكر من صباح اليوم. قالوا لنا إن جوازات سفرنا لاغية ولا يمكننا مغادرة البلاد. نحن مندهشون لأنه لا يوجد حكم محكمة لهذا الغرض".

وأضاف سونماس أنه وزميله المؤسس المشارك للحزب عليم تونجايلي كانا يحاولان السفر إلى برلين حيث يعتزمان حضور مؤتمر ينظمه تيار الخضر الأوروبي.

يذكر أنه تم اعتقال كل من سونماس وتونجايلي لفترة وجيزة في فبراير الماضي بسبب انتقاد العملية العسكرية التركية شمالي سورية. وقال سونماس إن محكمة تركية رفعت حظرا على سفر السياسيين في يوليو.

وذكر سونماس "سنطلب من السلطات إعادة جوازي سفرنا يوم الاثنين المقبل"، وأوضحت أن الحزب سيرفع دعوى قضائية في حال فشل هو وتونجايلي في استعادة جوازات سفرهما.

"لا يمكن وصف بلد تمارس مثل هذه التدابير التعسفية بأنها ديمقراطية أو دولة قانون. إن مثل هذه القيود [مصادرة جوازات السفر] لا تحدث إلا في ظل حالة طوارئ".

وكتب تونجايلي عبر موقع تويتر: "هذه الحواجز، وعدم المشروعية تجعلنا أقوى في النضال من أجل الديمقراطية. سنواصل النضال من أجل عالم أفضل. سنتغلب على هذا في النهاية!".