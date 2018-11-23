رئيس البرلمان العراقي يدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحمل مسئوليتها بشأن السيول التى ضربت البلاد

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الجمعة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بشأن أزمة السيول التي ضربت مخيمات النزوح في نينوى وصلاح الدين.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتابع باهتمام معاناة المواطنين في محافظتي نينوى وصلاح الدين ومخيمات النزوح والخسائر التي تسببت بها السيول".

ودعا الحلبوسي، بحسب البيان الحكومتين الاتحادية والمحلية إلى "التدخل العاجل واستنفار الجهود، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء تلك الأزمة الإنسانية".

وشهدت العديد من مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول أمطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لإنقاذ المدنيين المحاصرين في القضاء.