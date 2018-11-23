الدفاع الروسية تعد مشروعا جديدا للردعلى ظهور طائرات مجهولة بالقرب من حدود الدولة

أعدت وزارة الدفاع الروسية مشروعاً لقرار حكومي يوضح إجراءات استخدام الأسلحة والتقنيات العسكرية لحماية حدود الدولة الروسية في المجال الجوي. ويتضمن المشروع، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة، أنه عند اكتشاف طائرة مجهولة الهوية تقترب من الجانب المتاخم لحدود الدولة الروسية على مسافة أقل من 50 كيلومترا يتم وضع القوات المناوبة في حالة التأهب رقم 1.

ويضيف المشروع أنه في حال مواصلة مثل هذه الطائرات المجهولة الطيران أو اكتشافها فجأة في منطقة حدودية يبلغ طولها 150 كيلومترا فوق أراضي أو مياه روسيا الاتحادية يتم اتخاذ نفس الإجراء المشار إليه أعلاه.

وأوضح المشروع أنه بعد ذلك يتم إقلاع الطائرات أو المروحيات الروسية إلى الجو ، ويتم اتخاذ تدابير لإقامة اتصالات لاسلكية مع طاقم هذه الطائرة (أو المروحية مجهولة الهوية) من خلال خدمات الحركة الجوية في نظام إدارة الحركة الجوية الموحدة لروسيا وأجهزة التحكم في الطيران للقوات المناوبة لاعتراض رحلتها، فضلاً عن جمع مجموعة من العلامات لتصنيف الطائرة.

يُذكر أن هذا المشروع الجديد ، خلافاً عن القرار الحكومي الحالي والصادر 1994، يحدد بشكل واضح - متى وكيف يتعين على العسكريين الروس أن يستجيبوا عند ظهور طائرة ( أو مروحية) مجهولة تقترب من الحدود الروسية.