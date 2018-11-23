الزعيم السابق لحزب «استقلال المملكة المتحدة» يفزع جراء الاستعانة بزعيم يميني كمستشار

أعرب الزعيم السابق لحزب "استقلال المملكة المتحدة"، نيجل فاراج ، اليوم الجمعة، عن شعوره بالفزع بعد أن استعان الحزب باليميني المتطرف، تومي روبنسون كمستشار غير مدفوع الأجر له.

وحث فاراج، أحد كبار المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، الحزب على إجراء تصويت بحجب الثقة عن زعيم الحزب، جيرارد باتن، بعد أن عين روبنسون لتقديم مشورة له حول السجون والعصابات.

وقال فاراج لبرنامج "توداي" ،الذي تذيعه المحطة الاذاعية الرابعة لهيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، عندما تم سؤاله عن قرار باتن "حسنا، إنه أمر مروع".

واتهم باتن بـ"التعلق بتومي روبنسون" والدخول في مناقشات بشأن الإسلام وجر الحزب إلى اتجاه لكي يكون حزبا من نشطاء الشوارع، نوعا ما.

ورد باتن بقوة قائلا للـ"بي.بي.سي" إنه "ينقذ الحزب من النسيان" بعد تراجع الدعم له بشكل كبير في أعقاب تصويت عام 2016 الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وأضاف باتن أنه يعتقد أنه سيفوز في أي تصويت بحجب الثقة، مضيفا أن روبنسون "هو مجرد مستشار شخصي له حول قضيتين معينتين"