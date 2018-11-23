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البرلمان التشيكي يجري اقتراعا لسحب الثقة من الحكومة

براغ - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 23 نوفمبر 2018 - 6:08 ص | آخر تحديث : الجمعة 23 نوفمبر 2018 - 6:08 ص

يجري البرلمان التشيكي اقتراعا لسحب الثقة من حكومة أندرياس بابيس؛ بعد اتهامات لرئيسها وأسرته بمحاولة عرقلة تحقيقات بارتكاب وقائع فساد وتحايل على القانون.


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