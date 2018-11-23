البرلمان الألماني يصوت على ميزانية قياسية بقيمة 356 مليار يورو لعام 2019

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يصوت البرلمان الألمانى (بوندستاج) اليوم الجمعة على مسودة ميزانية لعام 2019 بنفقات قياسية تبلغ قيمتها 356.4 مليار يورو، بزيادة قدرها نحو 13 مليار يورو مقارنة بالعام الحالي.

وتعتزم الحكومة الألمانية، التي تضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تعزيز الإنفاق في الموازنة الجديدة على الدفاع والمساعدات التنموية والشؤون الاجتماعية.

وتنص مسودة الموازنة على خفض مستقطعات التأمين الصحي وزيادة المعاشات وخفض الأعباء المالية على الأسر بحزمة دعم تبلغ قيمتها 9.8 مليار يورو، إلى جانب إجراء تعديلات على الأقواس الضريبية للتعويض عن التضخم.

وتتهم أحزاب المعارضة وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، بأنه لم يتمكن سوى من تقديم ميزانية خالية من الاقتراض للسنة السادسة على التوالي، في ظل توقعات بتراجع النمو الاقتصادي بعد سنوات من الفائدة المنخفضة والنمو المستقر.

واتهم بيتر بورينجر المنتمي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي والذي يرأس لجنة الميزانية في البرلمان، الحكومة بحذف بعض البنود لتحقيق التوازن في مسودة الميزانية.