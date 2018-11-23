إندونيسيا تبحث فرض رسوم باهظة على السياح لدخول متنزه يضم «تنين كومودو»

ذكرت تقارير إعلامية محلية، أن حاكما إندونيسيا يعتزم فرض رسوم تصل إلى 500 دولار لكل سائح يرغب في دخول متنزه "كومودو" الوطني، الذي يضم "تنين كومودو" العملاق.

ونقلت صحيفة "كومباس" اليومية عن فيكتور لايدكودات، حاكم إقليم "إيست نوسا تينجارا" الذي يوجد به المتنزه القول إن رسوم الدخول المرتفعة تهدف إلى الحفاظ على سمعة المتنزه.

ويدفع الزائرون حاليا 150 ألف روبية (عشرة دولارات) لدخول المتنزه.

ونقلت الصحيفة عن لايدكودات قوله "هذا مكان نادر... فقط للاشخاص الذين يملكون المال...هؤلاء الذين ليس لديهم ما يكفي من مال، لا يتعين أن يأتوا نظرًا لأن هذا المكان لأشخاص استثنائيين".