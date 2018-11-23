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العراق يرفع صادراته النفطية إلى 100 ألف برميل يوميا إلى تركيا

كركوك (العراق) - د ب أ
نشر فى : الجمعة 23 نوفمبر 2018 - 3:33 م | آخر تحديث : الجمعة 23 نوفمبر 2018 - 3:33 م

أعلن مسؤول بقطاع النفط العراقي، اليوم الجمعة، أن شركة نفط الشمال رفعت طاقتها التصديرية من النفط الخام عبر خط أنابيب كردستان إلى ميناء جيهان التركي بمعدل 100 ألف برميل يوميا.

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم تسميته ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "أن معدلات تصدير النفط الخام من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي ارتفعت إلى 100 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب كردستان بعد أن كانت الاسبوع الماضي بحدود 50 ألف برميل يوميا".

وكان العراق قد شرع الاسبوع الماضي، باستئناف عمليات ضخ النفط الخام من حقول كركوك الشمالية عبر خط أنابيب كردستان إلى ميناء جيهان التركي بمعدل 50 ألف برميل يوميا بعد توقف دام أكثر من عام بسبب الخلاف السياسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

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