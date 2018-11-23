المدير التنفيذي للانتخابات البحرينية: التصويت والفرز تحت إشراف قضائي كامل

قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني بالبحرين والمدير التنفيذي للانتخابات نواف حمزة، إن الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إجراؤها غدا السبت ستجري تحت إشراف قضائي كامل في جميع مراحلها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بحضور وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات خالد بن علي آل خليفة، ووزير الإعلام علي الرميحي، في افتتاح المركز الإعلامي لمتابعة الانتخابات بالعاصمة البحرينية.

وأضاف حمزة أن 135 ألف شخص تأكدوا من وجود أسمائهم في كشوف الانتخاب، من إجمالي أكثر من 365 ألف شخص مقيدين في الكشوف، ما يشير إلى رغبة هذا العدد في المشاركة.

ويقيد كل مواطن بحريني بلغ من العمر 20 عاما في كشوف الانتخاب تلقائيا، دون حاجة إلى تسجيل مسبق.

وذكر حمزة في تصريحات صحفية سابقة أن هيئة التشريع والإفتاء التي تدير الانتخابات هي جهاز مستقل عن الحكومة، مشيرا إلى أن أكثر من 5 آلاف مواطن معظمهم من الشباب تقدموا بطلبات للمشاركة في تنظيم العملية الانتخابية، وأن العدد الذي تم توظيفه 2480 ومن ضمنهم القضاة والمشرفين على اللجان كافة.

وتشارك 4 جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات، وهي "البحرينية للشفافية، والبحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والحقوقيين البحرينية والعلاقات العامة البحرينية،والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" ويمثلها جميعا 231 مراقباً، سيتواجدون في 54 مركز اقتراع عام وفرعي في محافظات مملكة البحرين الأربع.

ومن المنتظر أن تجرى غدا السبت الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، لانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النواب (40 من 80) وأعضاء 30 مجلس محلي بلدي.