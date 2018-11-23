بومبيو: قوافل المهاجرين من أمريكا الوسطي لن تدخل الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن قوافل المهاجرين المتوجهين من دول أمريكا الوسطي صوب الولايات المتحدة لن يتم السماح لأفرادها بدخول البلاد.

وفي بيان نقله موقع (واشنطن إجزامنر)، قال بومبيو إن ثمة مخاطر حقيقية قد يتعرض لها المهاجرون تهدد أمنهم وحقوقهم الإنسانية.

ويتوعد ترامب على الجانب الأمريكي بعدم السماح لآلاف المهاجرين بعبور الحدود؛ ودفع ترامب إلى سياسة تغيير القواعد المتبعة لضمان عدم التماس المهاجرين حق اللجوء حال اقترابهم من نقاط دخول رسمية، غير أن قاضيا فيدراليا في كاليفورنيا أبطل هذه السياسة.