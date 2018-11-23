«الوفاق الليبية» تشكل لجنة تحضيرية لـ«المصالحة الوطنية الشاملة»

أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، أمس الخميس، تشكيل اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد، برئاسة عبد اللطيف الشويرف، و22 عضوًا من النخب والأكاديميين والخبراء.

وتأتي اللجنة في إطار حزمة الإجراءات التي أعلنها المجلس الرئاسي مؤخرًا، وتشمل برنامج إصلاح الاقتصاد والمنظومة الأمنية والحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب والمصالحة الوطنية الشاملة، فضلا عن الاستعداد للانتخابات.

وأشار بيان للمجلس الرئاسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن اللجنة ستتولى إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة في كافة أنحاء الدولة.

وأضاف البيان أن قرار السراج "يأتي تأكيدًا لإيمانه بتوحيد الصف ولمّ الشمل، وتطلعه بأن تسود في المجتمع الليبي ثقافة التسامح والاعتراف بالآخر والقبول بالاختلاف وهو نواة لمشروع وطني شامل".

ونص القرار على أن تقوم اللجنة بوضع آلية شاملة لمشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة، بالإضافة إلى "تقديم تقارير شهرية بنتائج أعمال المجلس الرئاسي، واعتماد خطة عملها، بما في ذلك الإجراءات المالية التنظيمية"، كما "تقوم اللجنة بمهامها خلال مدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.

كان مؤتمر "باليرمو" حول الأزمة الليبية، الذى عُقد في صقلية بإيطاليا مؤخرا، أسفر عن 3 مبادئ تتمثل في السعي لعقد الانتخابات العامة في ربيع 2019، وإطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب، وتدشين لجنة تحضير لمؤتمر للمصالحة الوطنية الشاملة.

من ناحية أخرى، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، إن الحلف كان جاهزا "منذ فترة طويلة" للتدخل في ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار هناك، لكنه لم يفعل هذا الأمر لأن الحلفاء لم يؤيدوا هذه الفكرة.

وأضاف ستولتنبرج، في مقابلة مع قناة "تى جي 1" الإيطالية، اليوم الجمعة، أن "هذا التدخل المفترض لن يكون له نفس خصائص الضربة العسكرية التى حدثت في 2011" وأسفرت عن مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي.

وأشار ستولتنبرج إلى أن "حلف الناتو مستعد منذ فترة طويلة لتقديم الدعم إلى ليبيا. نريد أن نساعد في إنشاء المؤسسات ونرغب في بناء هياكل مدنية وعسكرية حتى تتمكن الدولة في ليبيا من العمل"، مضيفا: "لم نقم بذلك حتى الآن، لأن ليس كل الدول الحليفة تدعم هذه الفكرة"، بحسب ما نقلته صحيفة "إيل جورنالي" الإيطالية. ولم يذكر ستولتنبرج أسماء الدول المؤيدة والمعارضة لهذه الفكرة.