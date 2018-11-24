فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في السنغال 11 ديسمبر المقبل

أعلنت الإدارة العامة للانتخابات في السنغال أن فتح الباب الترشح للانتخابات الرئاسية السنغالية المقررة يوم 25 فبراير 2019 سوف يبدأ يوم 11 ديسمبر المقبل.

ونقل (راديو دكار) الذي أورد النبأ مساء اليوم الجمعة، عن متحدث رسمي باسم الجهاز الحكومي السنغالي للانتخابات: إن فتح باب الترشح سيبدأ في الحادي عشر من ديسمبر المقبل ويستمر حتى الـ 26 من نفس الشهر.

وطالب المسؤول السنغالي المرشحين التقدم باسم أحزاب أو ائتلافات حزبية أو كيان مستقل بشكل قانوني، وأن على الائتلافات الحزبية إخطار المجلس الدستوري باسم الائتلاف في أجل اقصاه العاشر ديسمبر المقبل.