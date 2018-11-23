«الجيش اليمني»: زيارة المبعوث الأممي تؤخر استعادة الدولة الشرعية

قال اللواء محسن خصروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي بالجيش اليمني، إن زيارة المبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفيث، إلى اليمن، من المنتظر أن تقدم المزيد من الخدمات الأممية للانقلابيين، ممن يطلق عليهم «المتمردون».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «دي إم سي»، مساء الجمعة، أن هذه الزيارة من شأنها أن تعطي مهلة واسعة للانقلابيين كي يلتقطوا أنفاسهم ويتجاوزوا الهزائم التي يتعرضون لها يوميًا، وهو ما يؤدي إلى تأخير استعادة الدولة الشرعية ومؤسساتها.

وتابع: «هذا كل ما يمكن أن يترتب على زيارة المبعوث الأممي، لأن الحوثيين ليسوا دعاة سلام، ولكنهم يريدون فرض أمر واقع على المجتمع اليمني»، مستطردًا أن بعض الدول الكبرى تتعاون مع الحوثيين، بهدف تحقيق مصالح على حساب دماء اليمنيين.

وأوضح أن الحكومة الشرعية في اليمن قد وقعت من قبل كل المبادرات الدولية لإحلال السلام، مشيرًا في هذا السياق إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني، والقرارات الأخرى ذات الصلة.

ووصل المبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفيث، الأربعاء الماضي إلى صنعاء، تمهيدًا لمفاوضات السلام المقرر إجراؤها في السويد نهاية الشهر الجاري بين طرفي النزاع في اليمن.