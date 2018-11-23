واقعة غريبة شهدتها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما تم القبض على شخص بتهمة المطاردة وإرسال تهديدات عبر فيسبوك، لصديقته التي كانت معه في المدرسة الثانوية، وكان سبب مطاردته وتهديه المستمر لها، هي أنها طلبت منه وضع يده على فمه أثناء السعال.

ألقت الشرطة القبض على ماثيو كريلين، البالغ من العمر 29 عامًا، وتم احتجازه في سجن مقاطعة سانتا كلارا، بعدما استغل السنوات الماضية التي كان يسمح فيها موقع فيسبوك فيها للمستخدمين بعدم الكشف عن هويتهم، وأنشأ العديد من الحسابات المزيفة وهدد صديقته القديمة، مما صعب مهمة الشرطة تعقب الحسابات المزيفة والقبض عليه،بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،

ووجهت الشرطة إلى كريلين، عددا من الاتهامات: منها المطاردة، وإرسال تهديدات إجرامية، والملاحقة بعد إدانته قبل سنوات بسبب مطاردة نفس المرأة.

وتبحث الشرطة ما إذا كان هناك ضحايا أخرى للمتهم، وكيف تمكن من مواصلة السلوك المزعوم بعد إدانته قبل ذلك.

وقالت الضحية للشرطة، إنها تعتقد أن "كريلين، " بدأ يكرهها بعد أن طلبت منه تغطية فمه أثناء السعال خلال فصل دراسي في المدرسة الثانوية.