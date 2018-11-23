أمير الكويت يعزي الرئيس العراقي ورئيس الوزراء في ضحايا السيول

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، برقيتي عزاء إلى رئيس العراق الدكتور برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في ضحايا السيول التي وقعت في عدد من المحافظات.

وأعرب أمير الكويت، خلال البرقيتين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا السيول، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء، وبأن يتمكن المسؤولون العراقيون من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح برقيات عزاء مماثلة إلى الرئيس العراقي ورئيس مجلس الوزراء العراقي.