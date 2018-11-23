مقتل 25 مواطنا وإصابة 37 في انفجار شمال غربي باكستان

ذكر تقرير إخباري أن 25 مواطنًا، على الأقل، لقوا حتفهم، وأصيب 37 آخرون في انفجار في مدينة "هانجو" بإقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان، اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة "دايلي باكستان" في موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، إن الانفجار وقع بالقرب من معهد للدراسات الدينية بمنطقة أوركزاي القبلية.

وهرعت الأجهزة الأمنية إلى موقع الانفجار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وجاء الانفجار بعد ساعات من هجوم استهدف القنصلية الصينية بمدينة كراتشي جنوبي باكستان، أحبطته الشرطة الباكستانية، وقتلت ثلاثة مسلحين حاولوا اقتحام المجمع.

كما قُتل في الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، رجلا شرطة ورجل حراسة، في حين لم يصَب بأذى أى أحد من موظفي القنصلية، الذين يبلغ عددهم 25 فردًا.