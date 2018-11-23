السفير الروسي في كوريا الشمالية يجتمع مع نائبة خارجية بيونج يانج لبحث نزع السلاح النووي

ذكرت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن السفير الروسي لدى بيونج يانج ألكسندر ماتسيجورا، عقد اجتماعًا مع نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون-هوي؛ لبحث عملية المفاوضات بين بيونج يانج وواشنطن فيما يخص مسألة نزع السلاح النووي.

وأضافت السفارة الروسية، في بيان بثته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية في ضوء المحادثات التي جرت بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، كما اتفقا على أنه يجب التوصل لحل لكل المشكلات القائمة بناءً على "نهج تدريجي ومتزامن".

وشارك أيضًا في الاجتماع مدير المركز الروسي لدراسات الطاقة والأمن أنطون خلوبكوف، بحسب (تاس).

وقال خلوبكوف، في وقت سابق، إن الشطر الشمالي لن يوافق على تدمير أسلحته النووية إلا إذا اتخذت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خطوات متبادلة، إذ يرى أن كل الأطراف يجب أن تتصرف استنادًا على مبدأ المعاملة بالمثل، كما يتعين أن يحترم كل طرف المصالح الوطنية لدى الطرف الآخر من أجل تحقيق مزيد من التقدم في عملية نزع السلاح النووي.