رئيس الوزراء الإسباني يبدأ زيارة إلى كوبا

بدأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الجمعة، زيارة رسمية إلى كوبا تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يلتقي سانشيز خلال الزيارة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، وعددًا من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.