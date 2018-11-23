حبس مغني روسي لأدائه أغنية على سقف سيارة احتجاجا على إلغاء حفله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حبست السلطات الروسية مغني راب، حقق ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب، لمدة 15 يوماً بعد أداءه أغنية على سقف سيارة احتجاجاً على إلغاء السلطات حفلا له.

وقد تم منع ديمتري كوزنيتسوف، واسمه الفني (هاسكي)، من تقديم الحفلة على خلفية مزاعم بأن كلمات أغانيه الجريئة متطرفة، حيث تتضمن إشارات إلى حيازة المخدرات وجرائم أخرى.

وقال محامي كوزنيتسوف اليوم الجمعة، أنه لم يتم اتهام موكله بالإضرار بالسيارة أثناء أداء خارج ملهى ليلي في مدينة كراسنودار جنوبي البلاد، حيث تم إلغاء حفله.

وأوردت تقارير وسائل الإعلام أن كوزنيتسوف (25 عاما) عرض تعويض مالك السيارة عن أي اضرر.

وصدر ضده حكم مساء أمس الخميس على خلفية الشغب الطفيف ورفض خضوعه لفحص طبيّ، قد يتضمّن اختبار تعاطي مواد مخدرة.