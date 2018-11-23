الملف السوري على رأس محادثات ترامب وبوتين في الأرجنتين

قال المبعوث الأميركي الخاص للشئون السورية جيمس جيفري" إنه ليس هناك تأكيد رسمي لاجتماع الرئيسين الأميركي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على هامش قمة "مجموعة العشرين"في الأرجنتين،مشيرا إلى أنه لو حدث اللقاء سيكون الموضوع السوري على رأس المحادثات بين الرئيسين.

وقال جيفري لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة:" لا يوجد تأكيد رسمي لإجراء الاجتماع بين الرئيسين ، ومن تجربة الاجتماعات السابقة للرئيسين ترامب وبوتين يمكننا التأكيد أن سوريا ستحتل حيزا هاما في المحادثات".

وأضاف:" أن الرئيس ترامب يولي اهتماما كبيرا للقضية السورية".يُذكر أن مساعد الرئيس الروسي يوري اوشاكوف أعلن في وقت سابق أن موعد مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في الأرجنتين يجري تنسيقه، مشيرا إلى أن موسكو تأمل أن يكون الحوار بين الرئيسين شاملاً.

يذكر أن قمة "العشرين" ستعقد في الارجنتين يومي 30 نوفمبر الجتاري والأول من ديسمبر القادم، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيسان الروسي والأميركي على هامشها.