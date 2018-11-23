شرطة بريطانيا تنشر مقطعا لاثنين من المشتبه في تورطهما بتسميم سكريبال

نشرت الشرطة البريطانية مقطعا مصورا لاثنين من المشتبه في تورطهما في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في سالزبري مارس الماضي.

ويعرف الرجلان بالاسمين المستعارين ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، ووجه الاتهام لهما غيابيا في سبتمبر الماضي ، وأشار لهما موقع التحقيقات "بيلينغ كات" على أنهما في الحقيقة ألكسندر يفغينيفيتش ميشكين وأناتولي تشيبيغا وكلاهما يعمل في جهاز المخابرات الروسية.

ونشرت الشرطة البريطانية مقطعا مصورا ، أوردته قناة العربية الإخبارية الليلة، للرجلين أثناء وصولهما وتنقلهما في أنحاء سالزبري يوم الأحد الرابع من مارس وهو اليوم الذي وجد فيه سكريبال وابنته فاقدي الوعي على مقعد بالمدينة.

وتسعى الشرطة للمزيد من المعلومات من أي شخص قد يكون شاهد الرجلين في بريطانيا بين الثاني والرابع من مارس أو شاهد الصندوق الذي يضم زجاجة العطر المذكورة أو الزجاجة نفسها.