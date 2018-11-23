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رياح وغبار وحرائق وثلوج تسبب فوضى في شرق أستراليا

كانبرا - د ب أ
نشر فى : الجمعة 23 نوفمبر 2018 - 11:16 ص | آخر تحديث : الجمعة 23 نوفمبر 2018 - 11:16 ص

شهدت مناطق شرق أستراليا، اليوم الجمعة، عاصفة ترابية وتساقط ثلوج، كما هبت رياح قوية أججت حرائق الغابات، مما أسفر عن حدوث أضرار وحالة من الاضطراب في كثير من الاماكن.

وقال جين جولدينج، مدير مكتب خدمات الارصاد الجوية في بيان: "تسبب هذا النظام في طقس عاصف بعض الشيء وجزئيا في طقس محفوف بالمخاطر إلى حد كبير. لوضع ذلك في سياقه، كان لدينا حرائق وثلوج على بعد 500 كيلومتر من بعضهما البعض".

وضربت مدينة سيدني والعاصمة الاسترالية كانبرا عاصفة ترابية بدأت أمس الخميس واستمرت حتى اليوم الجمعة.

وفي ولاية كوينزلاند، شهدت المدن الساحلية الشمالية موجة حر، بينما شهدت المناطق الجنوبية عاصفة ترابية قوية.

وفي جنوب البلاد، انقطع التيار الكهربي عن حوالي 400 ألف منزل، كما تضررت العديد من المنازل بسبب الرياح القوية أمس الخميس.

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