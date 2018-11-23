إشارة واضحة من الحزب الحاكم في سنغافورة عن «رئيس وزراء المقبل»

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أجرى الحزب الحاكم في سنغافورة تعديلا في مناصبه الرفيعة، في مؤشر واضح عن رئيس وزراء البلاد المقبل.

وتم اليوم تسمية وزير المالية، هينج سوي كيات ليكون المساعد الأول للأمين العام بحزب "العمل الشعبي"، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني للحزب.

يشار إلى أن صاحب هذا المنصب يصبح بشكل تقليدي رئيسا للوزراء.

وتردد أن هينج، ووزير التجارة والصناعة، تشان تشون سينج ووزير التعليم، أونج ييي كونج، هم المرشحون الاوفر حظا للفوز برئاسة الحكومة، طبقا لصحيفة "توداي" الالكترونية.

وتم تعيين تشان بدلا من ذلك في منصب المساعد الثاني للامين العام للحزب.