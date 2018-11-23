«العدل البحرينية»: إشراك المجتمع المدني في المراقبة على انتخابات «النواب»

عرض كشوف الناخبين إلكترونيا سهل خطوات العملية الانتخابية

تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تهدف لمنع وصول «المتطرفين» إلى مراكز صنع القرار

تخصيص 28 مركزًا للاقتراع في الخارج موزعة على 24 بعثة و4 قنصليات

كد وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف البحريني، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية البحرينية، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن عرض كشوف الناخبين إلكترونيا سهل أولى خطوات العملية الانتخابية لدى الناخبين، مشيرًا إلى دور تلك الخطوة في توفير الوقت والجهد على الناخبين للتأكد من بياناتهم عن طريق الموقع الالكتروني.

وقال الوزير: "إن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يخص الترشح لا تمس جداول الناخبين"، مؤكدًا أن التعديلات تهدف لمنع وصول ما وصفهم بـ«المتطرفين» إلى مراكز صنع القرار، وفقًا لقوله.

وقررت اللجنة العليا للإشراف الانتخابات، إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة على سير العملية الانتخابية؛ حرصًا على تعظيم المكاسب الديمقراطية، وتعزيزًا لنزاهة العملية الانتخابية، والتي يؤكدها الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحلها، وتكريسًا للشراكة المجتمعية.

وانطلقت الانتخابات النيابية البحرينية في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة لها في الحالات التي تقتضي ذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت اللجنة العليا للإشراف العام على الانتخابات النيابية البحرينية، عن تخصيص 28 مركزًا للاقتراع في الخارج، وإضافة مركزًا جديد في البعثة الدائمة بمدينة جنيف السويسرية، وآخر في إندونيسيا، لافتة إلى إلغاء مركزان للاقتراع في قطر وإيران.

وأشارت إلى توزيع مراكز الاقتراع الانتخابية بين 24 بعثة و4 قنصليات، في السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر وتونس والجزائر والعراق والمغرب، بالإضافة لمراكز أخرى في مختلف دول العالم.

فيما أكدت اللجنة التنفيذية لانتخابات مجلس النواب البحريني على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية؛ في الحصول على أية معلومات تتعلق بالعملية الانتخابية.

ودشنت هيئة التشريع والإفتاء القانوني البحرينية، الحملة الإعلامية الرسمية لانتخابات مجلس النواب البحريني، والمقرر إجرائها غدًا السبت، تحت شعار «نلبي الواجب».