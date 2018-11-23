تدهور الوضع الأمني بالموصل يدفع عوائل كثيرة للنزوح مجددا إلى إقليم كردستان

تشهد مدينة الموصل توترا أمنيا مع عودة حوادث الاختطاف والقتل والتفجيرات وتردي الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي دفع بالكثير من العوائل في الموصل وبقية مدن محافظة نينوى إلى النزوح مجددا إلى مدن إقليم كردستان التي تشهد استقرارا أمنيا واقتصاديا.

وكان انفجار سيارة مفخخة مؤخرا استهدف مطعما بمنطقة الموصل الجديدة تسبب بمقتل واصابة نحو 81 شخصا، فضلا عن مقتل واصابة أكثر من30 شخصا بينهم عناصر من الشرطة إثر انفجار سيارة مفخخة محملة بأسطوانات في سوق بناحية القيارة جنوب الموصل.

وقال اللواء نجم الجبوري، قائد عمليات نينوى، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "عناصر داعش يحاولون زعزعة الأوضاع الأمنية من خلال خروقاتهم لمطاعم ومولات وأسواق شعبية من أجل وضع العراقيل أمام عملية تطبيع الأوضاع في الموصل.

وأضاف الجبوري، أن "قلق الشارع الموصلي يعود إلى تسلل بعض عناصر عصابات داعش إلى المحافظة وقيامهم بعمليات ضد أهداف هشة"، مشيرا إلى أنه تم "اعتقال نحو 40 منهم مؤخرا بعملية استباقية من أجل منع عمليات التسلل".

وبين أن "القوات الأمنية بصدد القيام بحملة لاعتقال عناصر داعش والمتعاونين معهم الذين يبثون الإشاعات والمعلومات المضللة التي تثير وتقلق أهالي الموصل".

ويقول الشيخ عبدالله حمود الشمري أحد وجهاء شمر لـ(د.ب.أ)، إن "الشارع الموصلي يشهد تدهورا في الأوضاع الأمنية فقد عادت الخروقات الأمنية الكبيرة في المحور الغربي عموما والذي يضم ناحية ربيعة وقضاء البعاج ومفرق الكسك وتلعفر والتي تخضع لسيطرة الحشد الشعبي"، موضحا أن "مديرية شرطة ربيعة سجلت 13 حالة اختطاف 18 حالة اغتيال منذ تحرير الناحية من داعش".

وانخفض مؤشر بيع وشراء العقارات في الموصل وضعف إقبال الأشخاص على شراء المواد والحاجات الكمالية على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية بمحافظة نينوى والموصل مؤخرا.