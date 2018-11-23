بدء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شرق غزة بجمعة جديدة لمسيرات العودة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت مواجهات، اليوم الجمعة، بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، في إطار مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر الثامن على التوالي.

وأعلن مسعفون عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق جراء قمع الجيش الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وبدأ فلسطينيون، بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (المقاومة توحدنا وتنتصر).

وهذه هي الجمعة رقم 35 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي والتي قتل فيها أكثر من 220 فلسطينيا وأصيب 24 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق، بحسب إحصائيات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.