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قتلى وجرحى مدنيون في قصف حوثي استهدف منازل سكنية بالحديدة

واس
نشر فى : الجمعة 23 نوفمبر 2018 - 4:53 ص | آخر تحديث : الجمعة 23 نوفمبر 2018 - 4:53 ص

قتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان، أمس الخميس، في قصف مليشيا الحوثي الانقلابية سوقًا شعبيًا ومنازل سكنية بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن سكان محليين قولهم إن القصف المدفعي العشوائي أدى إلى إصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة، في حي منظر التابع لمديرية الحوك جنوب الحديدة.

وأفاد السكان أن المليشيا دأبت على استهداف المنازل والأسواق العامة والمساجد بشكل عشوائي وشبه يومي، الأمر الذي زرع حالة من الخوف والذعر بين أوساط النساء والأطفال الأبرياء.

وخلّف القصف العشوائي، وفق السكان، دمارًا كبيرًا بالمنازل والممتلكات، إضافة إلى تشريد عشرات الأسر من منازلها.


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