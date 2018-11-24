محكمة فرنسية تقضي بالسجن لمدة عشر سنوات ضد فرنسي داعشي عائد من سورية

قال ممثلو الادعاء في باريس اليوم الجمعة، إن محكمة فرنسية أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات ضد رجل سافر إلى سورية وانضم إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وقد وجدت محكمة الجنايات في باريس أن محمد رضا وهراني مذنباً بالسفر إلى سورية للانضمام إلى تنظيم داعش ،وخضوعه للتدريب العسكري والديني ، والمشاركة في أنشطة التنظيم.

وتبين للمحكمة أيضا أن وهراني وهو مواطن فرنسي ولد في الجزائر عام 1991 سافر أيضا إلى لبنان بنية تنفيذ هجوم انتحاري ضد أفراد من طائفة الشيعة.

وبعد عودته إلى فرنسا، بقي وهراني على اتصال مع أعضاء داعش واقترح القيام بهجوم في فرنسا.

وزعمت داعش مسؤوليتها عن معظم الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها أكثر من 230 شخصًا في فرنسا في عامي 2015 و 2016.

ودعا التنظيم الذي فقد الآن تقريبا كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سورية والعراق، مرارا وتكرارا أنصاره في الخارج لشن هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية ، وغالبا ما يشير التنظيم تحديدا إلى فرنسا بوصفها الدولة المستهدفة .