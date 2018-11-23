مسيرات شعبية بفلسطين للدفاع عن الأرض

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تنظم قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، مسيرات شعبية؛ من أجل الدفاع عن الأرض والتمسك بالحقوق، خاصة في المناطق المهددة مثل الخان الأحمر وجبل الريسان وغيرها.