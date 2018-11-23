المبعوث الأممي لليمن: اتفقنا مع الحوثيين على انخراط الأمم المتحدة في مفاوضات مع الأطراف اليمنية

ذكر مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ، اليوم الجمعة، أنه اتفق مع الحوثيين، على أن الأمم المتحدة يجب أن تنخرط بشكل عاجل في مفاوضات تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة، وعلى نطاق أوسع.

وقال جريفيث، في مؤتمر صحفي عقده بعد وصوله إلى مدينة الحديدة، غربي اليمن" دعونا جميعا نعمل للحفاظ على السلام في الحديدة"، مضيفاً، " جئت إلى الحديدة مع أصدقائي وزملائي ليز جراندي المنسق الإنساني للأمم المتحدة، ومدير برنامج الغذاء العالمي إستيفن أندرسون، لنتعرف بشكل مباشر كيف يمكننا الإسهام في حماية المواطنين بالحديدة من التعرض لمزيدٍ من الدمار".

ورحب المبعوث الأممي بالنداءات الأخيرة التي تدعو إلى وقف القتال في الحديدة، مشيرا إلى أنها خطوة أساسية "إذا أردنا حماية أرواح المدنيين وبناء الثقة بين الأطراف".

وتابع " أتمنى أن أجمع الأطراف اليمنية معاً في السويد في وقت قريب جداً لاستئناف المشاورات السياسية."

وأكد جريفيث ، أنه التقى في صنعاء مع قيادة جماعة أنصار الله الحوثية وتطرق ضمن مباحثاته إلى كيفية إسهام الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام في الحديدة.

ويسعى المبعوث الأممي لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي بهدف التوصل إلى اتفاق سلام يفضي إلى وقف العمليات العسكرية في البلاد التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.