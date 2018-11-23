مقتل وإصابة عشرات المسلحين في عمليات عسكرية بشمال أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة عشرات المسلحين خلال عمليات نفذها في إقليمي بلخ وفارياب بشمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن "فيلق شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني في المنطقة العسكرية الشمالية القول - في بيان صدر اليوم - إن 20 مسلحا على الأقل قتلوا بينما أصيب 15 آخرون خلال اشتباكات اندلعت في مقاطعة جارزيوان بإقليم فاراياب.

وفي الوقت نفسه، قال الجيش الأفغاني إن 9 مسلحين على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون خلال عمليات في إقليم بلخ، ضمن "عمليات وليد 25" في مقاطعتي شهار بولاك ودولت آباد.