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المبعوث الأممي باليمن يلتقي ميليشيا الحوثي بالحديدة

الحديدة - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 23 نوفمبر 2018 - 6:13 ص | آخر تحديث : الجمعة 23 نوفمبر 2018 - 6:13 ص

يبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث زيارته إلى الحديدة، قادما من صنعاء، لمواصلة لقاءاته مع مليشيا الحوثي بحثًا عن تطمينات بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من الحوار باستوكهولم، نهاية الشهر الجاري.


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