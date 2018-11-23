المبعوث الأممي باليمن يلتقي ميليشيا الحوثي بالحديدة

الأكثر قراءة
بعد موافقة «الزراعة» على تصديرها.. 6 شعوب تتناول لحوم القطط والكلاب
محمد صبحي: استدعيت 3 مرات من «أمن الدولة» في عهد «مبارك»
رئيس الوزراء: اقتصار خدمات الدعم النقدي على طفلين فقط للأسرة بدءا من يناير 2019
حكم نهائي بسجن مشاغب وطبلة و9 آخرين في «أحداث ستاد الدفاع الجوي»
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
مؤيدأرفضغير مهتم
النتـائـج
تصويت
يبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث زيارته إلى الحديدة، قادما من صنعاء، لمواصلة لقاءاته مع مليشيا الحوثي بحثًا عن تطمينات بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من الحوار باستوكهولم، نهاية الشهر الجاري.