الجامعة العربية تدين تفجيري مقديشيو: سنواصل دعمنا للصومال في إعادة بناء مؤسساتها

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، التفجيرين الإرهابيين الذين وقعا أمس السبت في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من أفراد الأمن والسكان المدنيين.

وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، تضامن الجامعة الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، قيادة وحكومة وشعبا، في حربها ضد الإرهاب وحركة الشباب الإرهابية وفي كل ما تتخذه من إجراءات لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، بأن الجامعة ستواصل دعمها لجهود الحكومة الصومالية من أجل إعادة بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية واقتلاع التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية على أمن واستقرار البلاد ومساعدتها في تنفيذ خططها التنموية الشاملة لاستكمال مسيرتها السياسية ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.