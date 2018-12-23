قائد أركان الجيش الإسرائيلي: الانسحاب الأمريكي من سوريا مهم ولكن نرفض المبالغة في تأثيره

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ليفتنانت جنرال غادي أيزنكوت أن قرار الانسحاب الأمريكي من سورية "مهم" لإسرائيل، إلا أنه لن يؤثر على قدرة الجيش الإسرائيلي على حماية إسرائيل أو الرد على إيران وحزب الله.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه القول اليوم الأحد :"القرار الأمريكي بسحب القوات من سورية مهم، إلا أنه لا داعي للمبالغة بشأنه".

وأضاف :"منذ سنوات ونحن نتعامل مع هذه الجبهة بمفردنا ويعمل الجيش الإسرائيلي بصورة مستقلة. نعمل وفقا لمصالح دولة إسرائيل، وقد تم اتخاذ القرار في وقت وصلت فيه العلاقات بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي إلى ذروتها".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد الخميس الماضي أن إسرائيل ستواصل العمل ضد محاولات إيران للتموضع في سورية، وذلك "بدعم كامل من الولايات المتحدة ... ولن نخفف من وتيرة جهودنا بل سنعززها".

كما شدد على أن انسحاب القوات الأمريكية من سورية لن يؤثر على إسرائيل، وأن "إسرائيل ستواصل الحفاظ على أمنها والدفاع عن نفسها على الساحة السورية حتى بعد انسحاب القوات الأمريكية منها".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي رسميا بدء سحب قوات بلاده من سورية، وقال :"بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت أن يعود شبابنا العظيم إلى الوطن".