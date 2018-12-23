صناعة المطاط في الصين تعلن عن أرباح قوية

شهدت صناعة المطاط في الصين نموا قويا في الأرباح في الأشهر الـ10 الأولى من هذا العام، وفقا للبيانات الجديدة الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» اليوم الأحد.

وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، ارتفع إجمالي أرباح 373 شركة تم جمع بياناتها بنسبة 31.14% على أساس سنوي لتصل إلى 13.07 مليار يوان (حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي)، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.

وقال البيان: «ربحية الصناعة كانت أفضل من نفس الفترة من العام الماضي».

وارتفع إجمالي إنتاج الصناعة 6.31% ليصل إلى 283.13 مليار يوان، بينما ارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 6.12% لتصل إلى 281.62 مليار يوان.

وفي الفترة نفسها، شهد مصنعو الإطارات الرئيسيون ارتفاعًا بنسبة 1.83% ونمو الأرباح بنسبة 41.9%، حسبما أشار البيان.

ومنذ النصف الأخير من عام 2017، أعلن العديد من صانعي الإطارات عن ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى ارتفاع التكاليف بسبب الارتفاع في أسعار المواد الخام.