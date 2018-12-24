كونتي يؤكد استعداد الشركات الإيطالية للعودة إلى ليبيا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأحد، استعداد الشركات في بلاده للعودة إلى ليبيا، موضحا "أنها بحاجة فقط للاستقرار وتوفير وضع آمن لها لمباشرة عملها".

جاء ذلك خلال لقاء كونتي مع رئيس المجلس الأعلي للدولة في ليبيا خالد المشري في طرابلس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس نشره على صفحته في موقع فيسبوك.

وشدد كونتي، خلال اللقاء، على أهمية الاستمرار في الترتيبات الأمنية والمضي بها نحو الأمام، والسعي إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، خاصة مع قرب إجراء الانتخابات"بحسب موقع"بوابة الوسط".

وطالب المشري بـ"وضع خطة لمتابعة تنفيذ كل الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في باليرمو حول ليبيا خلال المؤتمر الدولي الذي عُـقد يومي 12 و13نوفمبر الماضي"، مبديًا انزعاجه من وضع العراقيل في طريق الاستحقاقات المهمة للشعب الليبي.

وأكد المشري خلال اللقاء "التزامه بمخرجات مؤتمري باليرمو وباريس".

وعقد كونتي خلال زيارته لليبيا لقاءات مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي المعين من جانب مجلس النواب المنتخب.

وجرى خلال هذه اللقاءات بحث الوضع في ليبيا والمستجدات الإقليمية والدولية.