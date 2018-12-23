خبراء أفغان يطالبون الولايات المتحدة بربط خفض عدد قواتها في أفغانستان باتفاقية سلام

طالب خبراء سياسيون أفغان اليوم الأحد الولايات المتحدة الأمريكية بربط قرار سحب عدد من قواتها المنتشرة في أفغانستان بتنفيذ اتفاقية سلام .. محذرين من انزلاق الدولة إلى حرب أهلية ما لم يحدث ذلك.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض قواته الحالية في افغانستان بمقدار النصف، من 14 ألفا إلى 7 آلاف فرد، خلال الأشهر القليلة المقبلة عقب لقاء مبعوثه للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد بمسؤولي طالبان في أبوظبي.\

وتلقت الحكومة الأفغانية تلك الأنباء بالتأكيد على أن هذا الانسحاب لن يؤثر على الوضع الأمني لكون أغلب تلك القوات تقدم الاستشارة للقوات الأفغانية.

وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، في تقرير لها اليوم، أنه بالرغم من موقف الحكومة الأفغانية، إلا أن خبراء وصحفيين سياسيين أعربوا عن خشيتهم من أن سحب الولايات المتحدة لقواتها دون التشاور مع حلفائها والحكومة الأفغانية، سيكون له أثر سلبي على عملية السلام، مؤكدين أن قرار ترامب الذي جاء في ظل جمود عملية السلام مع المتمردين يجب أن يكون مرتبطا بتنفيذ اتفاقية سلام.

واعتبر الخبراء أنه إذا كان الانسحاب جزءا من خطة واتفاقية وتوافق فسيكون مرحبا به كما أنه على الولايات المتحدة أن تقدم ضمانات على ألا تستأنف دول أخرى حربا بالوكالة في البلد الذي مزقته الحرب وألا يعود وضع أفغانستان إلى ما كان عليه في الماضي فيما صرح آخرون بأن الأفغان لم يكونوا يرغبون أبدا في تواجد القوات الأجنبية في بلادهم لأنهم يريدون العيش في سلام لكن إذا عاد السلام فلن يرغبوا في بقاء القوات الأجنبية يوما واحدا في بلادهم.