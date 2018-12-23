رئيس الأركان الجزائري: نسعى لرفع الجاهزية العملياتية للجيش لمواجهة كل التحديات

قام الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية إلى الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة (شرق)، أكد خلالها ضرورة رفع جاهزية وحدات الجيش المختلفة لمواجهة كل التحديات.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها، اليوم الأحد، إن الفريق صالح اطلع خلال الزيارة على مدى الجاهزية العملياتية لوحدات الجيش المرابطة على الحدود.

وأشار البيان إلى أن الفريق صالح تفقد عددا من الوحدات العسكرية، ودشن ثكنة مخصصة لوحدة من وحدات الدفاع الجوي عن الإقليم.

وأكد الفريق صالح خلال زيارته أهمية رفع جاهزية واستعداد وحدات الجيش، وقال "أنني أمنح للجانب العملياتي أهمية قصوى وأداوم بإصرار شديد على توفير كل مقومات الرقي به إلى مستوياته المطلوبة".

وشدد على أن الأمر يتعلق باكتساب القدرات العملياتية والجاهزية القتالية التي يمكن من خلالها للقوات المسلحة الجزائرية في أي وقت وحين وعند الضرورة أن تواجه كل التحديات .