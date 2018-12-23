استشهاد مواطن سوري وإصابة آخر بانفجار عبوة من مخلفات الإرهابيين بالقنيطرة

لقي مواطن سوري مصرعه وأصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية ضمن الأراضي الزراعية في تجمع مزارع الأمل بريف القنيطرة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أمس السبت، أن " عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجرت ضمن الأراضي الزراعية في تجمع مزارع الأمل بريف القنيطرة الشمالي ما أسفر عن استشهاد أحد المزارعين وإصابة آخر خلال ممارستهم أعمالهم في حراثة الأراضي وتقليم الأشجار في أحد البساتين".

وقال مصدر في مستشفى ممدوح أباظة في القنيطرة أن " قسم الإسعاف في المستشفى استقبل القتيل وشخصًا آخر مصابًا بشظايا في أنحاء الجسم قدم له العلاج والإسعافات اللازمة وحالته مستقرة".

من ناحية أخرى، عثرت الجهات المختصة على أسلحة وذخيرة من بينها صواريخ أمريكية الصنع وأدوية إسرائيلية من مخلفات التنظيمات الإرهابية خلال استكمال أعمال تأمين المنطقة الجنوبية بعد تطهيرها من الإرهابيين.

وأوضح مصدر في الجهات المختصة أنه خلال متابعة الأجهزة الأمنية المختصة لعمليات التمشيط في المنطقة الجنوبية "تم العثور على مستودع للذخيرة من مخلفات التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" وبكميات كبيرة تفوق الكميات التي تم تسليمها من قبل الإرهابيين مدفون تحت الأرض ضمن شروط تؤمن بقاء الذخيرة لأطول مدة ممكنة".

وأشار إلى أن "الأسلحة المضبوطة شملت صواريخ (تاو) أمريكية الصنع وصواريخ (الفاغوت) التي كانت تستخدمها التنظيمات الإرهابية لاستهداف الطيران والعتاد المدرع إضافة إلى أنواع أخرى من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وكميات كبيرة من ذخائر الـ (م د) والـ (م ط) وذخائر الرشاشات معظمها صناعة أمريكية وغربية".

وأضاف أن من بين ما تم العثور عليه أيضا قواذف آر بي جي متعددة الأعيرة ورشاشات تستخدم لإستهداف الطائرات والدبابات وقذائف مدفعية وقذائف صاروخية بمختلف الأعيرة كانت تستخدم في الاعتداء على نقاط الجيش العربي السوري والمدنيين والأبنية السكنية.