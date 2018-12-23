مقتل 9 عمال على الأقل في حريق بمنجم في روسيا

لقي ما لا يقل عن 9 عمال حتفهم إثر اندلاع حريق في منجم للبوتاسيوم في روسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» عن السلطات المحلية القول إنها عثرت على جثث العمال في أجزاء منفصلة من المنجم الواقع في منطقة سوليكامسك على بعد حوالي 1200 كيلومتر شرق موسكو.

واندلع الحريق اليوم السبت على عمق 340 مترا خلال أعمال تركيب بطانة خرسانية، وفقا لـ(تاس)، على الرغم من عدم التأكد من ملابسات الحريق.

وكان هناك 17 عاملا داخل المنجم في ذلك الوقت، تمكن 8 منهم من الفرار دون أن يصابوا بأذى.

ولم يتمكن عمال الإنقاذ من الوصول إلى عمال المناجم الـ9 المتبقين في الوقت المناسب بسبب ارتفاع درجات الحرارة والدخان.

وتحقق السلطات فيما إذا كانت قواعد السلامة قد تم انتهاكها في المنجم.

ونفت السلطات أيضا تقارير أولية بشأن انفجار لغاز الميثان في المنجم.