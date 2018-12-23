تقرير: المهاجرون الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط يتوجهون إلى إسبانيا

وافقت الحكومة الإسبانية على رسو سفينة إنقاذ تقل 311 مهاجرا في إسبانيا، وفقا لما ذكرته تقارير أمس السبت، بعد ساعات من إعلان إيطاليا ومالطا أنهما سيمنعان السفينة من الرسو في موانئهما.

وتنتظر منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز" مركز تنسيق الإنقاذ البحري في مدريد لتحديد ميناء للرسو به بعد موافقة مدريد، وفقا لصحيفة "إيل باييس" الإسبانية. وقال التقرير إن الرحلة ستستغرق نحو أربعة أيام.

ونُقل طفل رضيع حديث الولادة يبلغ من العمر يومين وأمه (23 عاما) من السفينة إلى مالطا جوا، في وقت سابق من اليوم السبت، وسط اتهامات من المنظمة غير الحكومية للسلطات المالطية برفض توفير الإمدادات للسفينة.

وقالت المنظمة غير الحكومية في منشور عبر فيسبوك إن "أكثر من 300 شخص أنقذوا من الموت في البحر. فلم يكن هناك ميناء ينزلون إليه ورفضت مالطا منحنا الطعام (لهم)".

وذكر متحدث باسم الحكومة أن مالطا نفذت عملية الإجلاء الطبي خارج مياهها لأسباب إنسانية، متجاوزة بذلك التزاماتها القانونية.